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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: O-I Glass legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

O-I Glass wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,242 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,68 Milliarden USD – ein Minus von 1,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem O-I Glass 1,71 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie, gegenüber -0,840 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 6,46 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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