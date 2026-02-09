Ausblick: O-I Glass mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

O-I Glass wird am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass O-I Glass im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,000 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,70 Prozent auf 1,52 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,61 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,690 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,43 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 6,53 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at