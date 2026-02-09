O-I Glass Aktie
WKN DE: A2PXK0 / ISIN: US67098H1041
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: O-I Glass mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
O-I Glass wird am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass O-I Glass im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,000 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,70 Prozent auf 1,52 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,61 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,690 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,43 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 6,53 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu O-I Glass Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: O-I Glass mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: O-I Glass mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: O-I Glass verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: O-I Glass legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu O-I Glass Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|O-I Glass Inc Registered Shs
|14,00
|-0,71%