Ausblick: O-I Glass vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

O-I Glass wird am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,106 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,47 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Milliarden USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,840 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,40 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 6,43 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at