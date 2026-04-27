O-I Glass Aktie
WKN DE: A2PXK0 / ISIN: US67098H1041
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: O-I Glass vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
O-I Glass wird am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,106 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,47 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Milliarden USD in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,840 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,40 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 6,43 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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