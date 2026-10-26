O-I Glass Aktie
WKN DE: A2PXK0 / ISIN: US67098H1041
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: O-I Glass veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
O-I Glass öffnet am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,161 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei O-I Glass noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,07 Prozent auf 1,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte O-I Glass noch 1,65 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,468 USD im Vergleich zu -0,840 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 6,36 Milliarden USD, gegenüber 6,43 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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