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O Reilly Automotive Aktie

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WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: O Reilly Automotive stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

O Reilly Automotive wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 26 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,862 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte O Reilly Automotive noch 0,780 USD je Aktie eingenommen.

22 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,53 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,86 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,26 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,97 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,06 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 17,78 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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