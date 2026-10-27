O Reilly Automotive Aktie

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WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: O Reilly Automotive vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

O Reilly Automotive öffnet am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

27 Analysten schätzen, dass O Reilly Automotive für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,929 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.

24 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,02 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,71 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 30 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,29 USD aus. Im Vorjahr waren 2,97 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 27 Analysten im Durchschnitt 19,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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