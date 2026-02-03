Ausblick: O Reilly Automotive veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

O Reilly Automotive wird am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 26 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,726 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte O Reilly Automotive ein EPS von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,39 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,10 Milliarden USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 28 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie, gegenüber 2,71 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 25 Analysten durchschnittlich bei 17,76 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 16,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at