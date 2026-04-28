Ausblick: O Reilly Automotive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

O Reilly Automotive äußert sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 25 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,695 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,10 Prozent erhöht. Damals waren 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

21 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,46 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,22 USD, gegenüber 2,97 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 18,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,78 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at