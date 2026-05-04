Ausblick: Oaktree Specialty Lending legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Oaktree Specialty Lending wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,366 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,420 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 74,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 11,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Oaktree Specialty Lending einen Umsatz von 84,3 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,51 USD, gegenüber 0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 297,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 299,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at