Ausblick: Oaktree Specialty Lending verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oaktree Specialty Lending wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,358 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,64 Prozent verringert. Damals waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Oaktree Specialty Lending soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,390 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 284,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 299,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at