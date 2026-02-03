Ausblick: Oaktree Specialty Lending zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Oaktree Specialty Lending wird am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,377 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 74,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 69,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,50 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 296,8 Millionen USD, gegenüber 299,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at