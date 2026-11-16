Oaktree Specialty Lending Corporation Registered Shs Aktie

Oaktree Specialty Lending Corporation Registered Shs ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D4SC / ISIN: US67401P4054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.11.2026 07:01:06

Ausblick: Oaktree Specialty Lending zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oaktree Specialty Lending lässt sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Oaktree Specialty Lending die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,338 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,71 Prozent erhöht. Damals waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 16,95 Prozent auf 70,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 84,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD im Vergleich zu 0,390 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 284,7 Millionen USD, gegenüber 299,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Oaktree Specialty Lending Corporation Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Oaktree Specialty Lending Corporation Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Oaktree Specialty Lending Corporation Registered Shs 10,99 0,00% Oaktree Specialty Lending Corporation Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas schwächer -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gerät am Montag etwas unter Druck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich stabil. Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen