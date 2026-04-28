Oatly Group AB Aktie
WKN DE: A41264 / ISIN: US67421J2078
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Oatly Group (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Oatly Group (spons ADRs) präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,936 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Oatly Group (spons ADRs) noch -0,400 USD je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 7,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 214,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 199,0 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,110 USD aus. Im Vorjahr waren -5,030 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 913,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 867,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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