Ausblick: OBAYASHI gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OBAYASHI lässt sich am 06.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird OBAYASHI die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 20,46 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte OBAYASHI 27,17 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll OBAYASHI nach den Prognosen von 4 Analysten 515,48 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 476,98 Milliarden JPY umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 103,32 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 54,55 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 2.036,84 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 1.922,88 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at