Ausblick: OBAYASHI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

OBAYASHI wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 45,84 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte OBAYASHI noch 56,42 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll OBAYASHI nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 636,28 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 640,57 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 211,65 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 203,88 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 2.571,24 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 2.620,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at