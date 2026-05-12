Ausblick: OBAYASHI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

OBAYASHI wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 56,73 JPY je Aktie gegenüber 70,61 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll OBAYASHI 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 736,66 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte OBAYASHI 738,94 Milliarden JPY umsetzen können.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 248,48 JPY, gegenüber 203,88 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 2.569,60 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2.620,10 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at