Obic Business Consultants Aktie
WKN: 928029 / ISIN: JP3173500004
|
25.01.2026 07:01:06
Ausblick: Obic Business Consultants gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Obic Business Consultants äußert sich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 59,17 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Obic Business Consultants einen Gewinn von 54,40 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Obic Business Consultants in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 12,91 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 12,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 232,32 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 215,27 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 51,50 Milliarden JPY, gegenüber 46,98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
