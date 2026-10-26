Obic Business Consultants Aktie

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WKN: 928029 / ISIN: JP3173500004

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Obic Business Consultants informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Obic Business Consultants wird am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 63,81 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 55,86 JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 14,36 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 12,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,78 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 273,52 JPY, während im vorherigen Jahr noch 241,20 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 58,98 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 51,40 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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