Ausblick: Obic Business Consultants legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Obic Business Consultants wird am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 60,19 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 11,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 54,19 JPY erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Obic Business Consultants in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 13,40 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 12,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 264,47 JPY im Vergleich zu 241,20 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 57,73 Milliarden JPY, gegenüber 51,40 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at