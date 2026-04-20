Ausblick: Obic Business Consultants stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Obic Business Consultants wird am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 66,19 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Obic Business Consultants noch 59,34 JPY je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,39 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 9,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,22 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 230,95 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 215,27 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 51,38 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 46,98 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at