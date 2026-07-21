OBIC Aktie
WKN: 917664 / ISIN: JP3173400007
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: OBIC legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
OBIC präsentiert am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass OBIC im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49,01 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 44,36 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 10,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 35,88 Milliarden JPY gegenüber 32,43 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 192,76 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 171,61 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 149,78 Milliarden JPY, gegenüber 135,21 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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