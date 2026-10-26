Ausblick: OBIC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OBIC wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 47,08 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 40,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 37,43 Milliarden JPY – ein Plus von 12,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OBIC 33,35 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 197,28 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 171,61 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 151,43 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 135,21 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at