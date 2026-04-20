Ausblick: OBIC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OBIC wird am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 39,40 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 35,47 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll OBIC 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 34,49 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte OBIC 31,52 Milliarden JPY umsetzen können.

13 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 166,40 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 146,90 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 134,58 Milliarden JPY, gegenüber 121,24 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at