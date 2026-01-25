Ausblick: OBIC zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

OBIC wird am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,00 JPY gegenüber 38,56 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 33,56 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,55 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 164,45 JPY, gegenüber 146,90 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 133,86 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 121,24 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at