OBIC Aktie
WKN: 917664 / ISIN: JP3173400007
|
25.01.2026 07:01:06
Ausblick: OBIC zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
OBIC wird am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,00 JPY gegenüber 38,56 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 33,56 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,55 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 164,45 JPY, gegenüber 146,90 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 133,86 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 121,24 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OBIC Co LtdShs
|
07:01
|Ausblick: OBIC zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.01.26
|Erste Schätzungen: OBIC legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: OBIC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: OBIC zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu OBIC Co LtdShs
Aktien in diesem Artikel
|OBIC Co LtdShs
|4 675,00
|-0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.