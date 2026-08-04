Ausblick: Occidental Petroleum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Occidental Petroleum äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 21 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,83 USD. Dies würde einem Zuwachs von 603,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Occidental Petroleum 0,260 USD je Aktie vermeldete.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,07 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 11,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,32 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,55 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,61 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,83 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 21,56 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at