Ausblick: Occidental Petroleum verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Occidental Petroleum wird sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

23 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,168 USD aus. Im letzten Jahr hatte Occidental Petroleum einen Verlust von -0,320 USD je Aktie eingefahren.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 19,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,92 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,56 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,44 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 25,66 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 27,10 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at