Occidental Petroleum Aktie

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WKN: 851921 / ISIN: US6745991058

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Occidental Petroleum veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Occidental Petroleum wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,590 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 23,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,770 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten eine Verringerung von 21,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,42 Milliarden USD gegenüber 6,91 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,32 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,61 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,11 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 21,56 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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