Ausblick: OceanaGold verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OceanaGold präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,680 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 721,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 598,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,28 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,80 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,88 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,65 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at