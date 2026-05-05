Ausblick: OceanaGold veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

OceanaGold stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,08 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,600 CAD erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 732,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 516,4 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,87 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,80 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 3,01 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,65 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at