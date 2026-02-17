Oceaneering International Aktie
WKN: 865291 / ISIN: US6752321025
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Oceaneering International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Oceaneering International lässt sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Oceaneering International die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,261 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 52,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,550 USD je Aktie erzielt worden waren.
Oceaneering International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 674,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 713,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,86 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,79 Milliarden USD, gegenüber 2,66 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oceaneering International Inc.
|
07:01
|Ausblick: Oceaneering International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Oceaneering International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Oceaneering International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: Oceaneering International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Oceaneering International Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Oceaneering International Inc.
|27,40
|-1,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.