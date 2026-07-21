Ausblick: Oceaneering International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Oceaneering International stellt am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,456 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,540 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oceaneering International in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 735,7 Millionen USD im Vergleich zu 698,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,49 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,91 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,78 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at