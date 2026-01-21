Ausblick: OceanFirst Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

OceanFirst Financial präsentiert in der am 22.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,383 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 39,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 171,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 103,2 Millionen USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,65 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 402,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 688,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at