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WKN: 919419 / ISIN: US6752341080

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: OceanFirst Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OceanFirst Financial wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten schätzen, dass OceanFirst Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,392 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 104,5 Millionen USD gegenüber 165,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 36,64 Prozent.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,91 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 632,4 Millionen USD, gegenüber 686,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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