Ausblick: Ocugen präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ocugen lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ocugen die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,060 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 24,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,258 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,230 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,4 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net