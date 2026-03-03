Ausblick: Ocugen veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ocugen stellt am 04.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,059 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 42,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 0,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,1 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,229 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,200 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 5,6 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at