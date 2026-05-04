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WKN DE: A2PSZH / ISIN: US67577C1053

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Ocugen zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ocugen wird am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,051 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ocugen noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 0,4 Millionen USD gegenüber 1,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 71,62 Prozent.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,217 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,7 Millionen USD, gegenüber 4,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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