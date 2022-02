Ausblick: Ocular Therapeutix gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ocular Therapeutix gibt am 28.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,232 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,210 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 14,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 96,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,013 USD im Vergleich zu -2,560 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 45,5 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 17,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at