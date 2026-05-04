Ausblick: Ocular Therapeutix legt Quartalsergebnis vor

Ocular Therapeutix wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,315 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ocular Therapeutix noch ein Verlust pro Aktie von -0,380 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,88 Prozent auf 12,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ocular Therapeutix noch 10,7 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,342 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,420 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 55,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 52,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at