Ocular Therapeutix Aktie

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WKN DE: A1180P / ISIN: US67576A1007

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ocular Therapeutix öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ocular Therapeutix wird am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,363 USD gegenüber -0,380 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten eine Verringerung von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 14,3 Millionen USD gegenüber 14,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,496 USD, gegenüber -1,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 52,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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