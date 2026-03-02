Oculis Aktie
WKN DE: A3D8QG / ISIN: CH1242303498
|
02.03.2026 07:01:06
Ausblick: Oculis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Oculis wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Oculis für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,379 CHF vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,760 USD je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 0,1 Millionen CHF für Oculis, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,767 CHF je Aktie, gegenüber -2,410 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 0,8 Millionen CHF fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oculis Holding AG
|
07:01
|Ausblick: Oculis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: Oculis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Oculis legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Oculis stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Oculis Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Oculis Holding AG
|23,80
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.