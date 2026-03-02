Oculis Aktie

WKN DE: A3D8QG / ISIN: CH1242303498

02.03.2026 07:01:06

Ausblick: Oculis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Oculis wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Oculis für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,379 CHF vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,760 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 0,1 Millionen CHF für Oculis, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,767 CHF je Aktie, gegenüber -2,410 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 0,8 Millionen CHF fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Oculis Holding AG

Analysen zu Oculis Holding AG

Oculis Holding AG

Oculis Holding AG 23,80

