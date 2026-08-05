Oculis Aktie
WKN DE: A3D8QG / ISIN: CH1242303498
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Oculis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Oculis wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,387 CHF je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 0,2 Millionen CHF für Oculis, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,746 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,280 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 0,8 Millionen CHF, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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