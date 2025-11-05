Ocwen Financial Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QA2D / ISIN: US6757466064
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ocwen Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ocwen Financial wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,24 USD gegenüber 2,65 USD im Vorjahresquartal.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 248,2 Millionen USD gegenüber 292,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 15,20 Prozent.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,13 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 997,8 Millionen USD, gegenüber 960,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ocwen Financial Corporation Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Ocwen Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Ocwen Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ocwen Financial Corporation Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ocwen Financial Corporation Registered Shs
|33,00
|-1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.