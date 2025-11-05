Ausblick: Ocwen Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ocwen Financial wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,24 USD gegenüber 2,65 USD im Vorjahresquartal.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 248,2 Millionen USD gegenüber 292,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 15,20 Prozent.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,13 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 997,8 Millionen USD, gegenüber 960,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at