Ocwen Financial Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QA2D / ISIN: US6757466064

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Ocwen Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ocwen Financial lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ocwen Financial die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,37 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 290,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 257,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,98 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 21,46 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,12 Milliarden USD im Vorjahr.

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