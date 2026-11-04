Ausblick: Ocwen Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ocwen Financial lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ocwen Financial die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,03 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ocwen Financial in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,22 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 276,5 Millionen USD im Vergleich zu 318,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,19 USD im Vergleich zu 21,46 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,09 Milliarden USD, gegenüber 1,12 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net