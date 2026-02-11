Ocwen Financial Corporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A2QA2D / ISIN: US6757466064

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Ocwen Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ocwen Financial präsentiert in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 2,47 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -3,610 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 52,89 Prozent auf 285,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,70 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4,13 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 1,06 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 960,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

