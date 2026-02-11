Ocwen Financial Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QA2D / ISIN: US6757466064
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Ocwen Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ocwen Financial präsentiert in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 2,47 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -3,610 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 52,89 Prozent auf 285,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,70 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4,13 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 1,06 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 960,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
