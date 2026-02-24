ODDITY Tech Aktie

ODDITY Tech

WKN DE: A3EQCL / ISIN: IL0011974909

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: ODDITY Tech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ODDITY Tech stellt am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,141 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 22,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 151,1 Millionen USD gegenüber 123,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,64 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 808,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 647,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

