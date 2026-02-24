ODDITY Tech Aktie
WKN DE: A3EQCL / ISIN: IL0011974909
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: ODDITY Tech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ODDITY Tech stellt am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,141 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 22,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 151,1 Millionen USD gegenüber 123,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,64 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 808,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 647,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ODDITY Tech
|
07:01
|Ausblick: ODDITY Tech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.11.25
|Ausblick: ODDITY Tech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Erste Schätzungen: ODDITY Tech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ODDITY Tech
Aktien in diesem Artikel
|ODDITY Tech
|29,90
|-6,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX im Minus -- Wall Street freundlich erwartet -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag nach. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die US-Börsen dürften fester in den Handel starten. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.