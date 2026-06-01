ODDITY Tech Aktie

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WKN DE: A3EQCL / ISIN: IL0011974909

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01.06.2026 07:01:06

Ausblick: ODDITY Tech stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ODDITY Tech öffnet am 02.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,031 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,630 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 29,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 187,9 Millionen USD gegenüber 268,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,613 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,80 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 681,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 809,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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