Odfjell a Aktie
WKN: 873204 / ISIN: NO0003399909
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Odfjell A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Odfjell A wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,396 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,46 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 201,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,90 Milliarden NOK erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 20,39 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 864,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 11,58 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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