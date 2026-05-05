Odfjell a Aktie

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WKN: 873204 / ISIN: NO0003399909

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Odfjell A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Odfjell A wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,436 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Odfjell A noch 4,81 NOK je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 200,9 Millionen USD betragen, verglichen mit 3,06 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,80 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 20,39 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 874,3 Millionen USD, gegenüber 11,58 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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