Odfjell a Aktie
WKN: 873204 / ISIN: NO0003399909
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Odfjell A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Odfjell A wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,436 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Odfjell A noch 4,81 NOK je Aktie eingenommen.
Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 200,9 Millionen USD betragen, verglichen mit 3,06 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,80 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 20,39 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 874,3 Millionen USD, gegenüber 11,58 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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