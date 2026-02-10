Ausblick: Odfjell A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Odfjell A wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,515 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Odfjell A noch ein Gewinn pro Aktie von 7,05 NOK in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 217,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,26 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,96 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 37,80 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 914,7 Millionen USD, gegenüber 13,43 Milliarden NOK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at